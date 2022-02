Violencia sexual y embarazo temprano en región Caribe: escalofriantes cifras

Lo anterior es respaldado por la Fundación Plan que, de acuerdo con un estudio realizado en 2019, señala que 9 de cada 10 adolescentes que han tenido un embarazo no ha continuado con sus estudios, lo que genera el aumento de la deserción escolar. Además, la organización señala que en niñas y mujeres entre 13 y 19 años que son madres, la edad del padre muchas veces la supera por 6 a 20 años.

“En el 68.7 % de los casos, las relaciones no son entre pares”, indicaron.

Sobre esto, las relaciones entre no pares, el Dane reveló en su último informe que “al comparar los datos disponibles que cruzan entre la edad de la madre y del padre para el año 2020, un total de 6 madres tenían 20 o más años cuando el padre tenía menos de 14 años y un total de 8 madres tenía entre 14 y 19 años cuando el padre era menor de 14 años”.

Lina Arbeláez, directora del ICBF, ha sido contundente sobre esta situación y concluyó que más allá de la edad que tenga el hombre, las relaciones sexuales con menores de edad mujeres son un delito.

“Repito: todas ellas han sido violadas. Aquí no hay otra expresión u otra palabra. Cualquier menor de 14 años que haya tenido relaciones sexuales no puede decir que hubo consentimiento para ello. ¿Por qué? Porque en derecho hay un elemento que explica que ellas no tienen la capacidad o raciocinio de que lo que están haciendo está bien o mal. Es un delito. Está tipificado en el código penal y da sanciones punitivas. Necesitamos que todas las personas entiendan que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes amenaza el desarrollo del país. Claramente hay un capítulo de prevención muy fuerte, como lo ha hecho este Gobierno en el marco de la Gran Alianza contra la Violencia, una estrategia que busca promover entornos protectores para la niñez en todos los espacios donde estos se desarrollan.