Las autoridades del municipio de Puerto Colombia continúan con las labores de búsqueda del joven Mateo Isai Arias Pedraza, quien permanece desaparecido desde el pasado 24 de febrero tras ingresar al mar en el sector de Playa de 1888.

A primeras horas de la mañana de este miércoles 11 de marzo se llevó a cabo un nuevo procedimiento de rastreo liderado por la Armada Nacional de Colombia, con apoyo de oficiales de Guardacostas provenientes de Barranquilla y Cartagena.

Durante el operativo de rescate se conoció que fueron utilizados equipos tecnológicos para inspeccionar las bases del antiguo muelle, punto en el que se presumió que podría encontrarse el cuerpo del joven.

Para este nuevo operativo de búsqueda fueron utilizados equipos tecnológicos más sofisticados y con mayor alcance.

EL HERALDO dialogó con Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, quien suministró información sobre el complejo procedimiento de búsqueda.

“La Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, en desarrollo del proceso de búsqueda y rescate del joven Mateo Arias, desaparecido el 24 de febrero del 2026 en las playas del Muelle de Puerto Colombia, inició un proceso de búsqueda con apoyo de la Armada, consistente en un equipo tecnológico para determinar si el cuerpo se encuentra en las bases del Muelle Antiguo, donde se presume que puede estar de joven”, explicó el funcionario.

Sin embargo, tras culminar el operativo, las autoridades informaron que no se halló ningún rastro del joven, quién aún permanece desaparecido.

Pese al resultado de la búsqueda, Vargas indicó que la Alcaldía de Puerto Colombia continúa prestando todo el acompañamiento institucional dentro de sus capacidades, junto con los organismos de socorro que participan en el proceso.

Asimismo, las autoridades reiteraron que las labores de búsqueda no han sido suspendidas y que se mantendrán los esfuerzos para tratar de ubicar al joven desaparecido en las aguas del municipio.