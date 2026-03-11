Un hombre identificado como Giorvanin Gerardo Morles Arias, conocido con el alias de Periquito, fue asesinado la mañana de este miércoles 11 de marzo en el barrio Centro del municipio de Malambo.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, la víctima, de 27 años, se movilizaba en un motocarro a las 10:47 de la mañana por la carrera 8 con calle 12 cuando fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en un vehículo similar.

Según las autoridades, uno de los sicarios sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Morles Arias, quien cayó al pavimento tras recibir varios impactos.

El hombre murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

Las autoridades señalaron que el fallecido no registraba anotaciones judiciales.

Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que al parecer habría participado como conductor del motocarro utilizado en el homicidio ocurrido el pasado 27 de febrero en el barrio Villa Esperanza.

Este caso es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer los móviles del crimen y dar con los responsables del ataque.