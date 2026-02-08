La violencia volvió a tocar la puerta en el municipio de Sabanagrande, en la banda oriental del departamento del Atlántico, luego de que se reportara un doble homicidio en horas de la madrugada de este domingo 8 de febrero.

La Policía del Atlántico informó que hacia la 1:00 de la mañana vecinos del barrio San Juan Bosco alertaron a patrullas de vigilancia sobre unas detonaciones de arma de fuego en la calle 14 con carrera 4, en donde se encontraban unos jóvenes, al parecer, reunidos por los festejos de carnaval.

Producto del ataque, del cual se tienen pocos detalles, resultó muerto en el lugar de los hechos Diego Leonel Madrid Manjarrez, de 24 años de edad. Mientras que Yasir Cuello Castaño, de 16 años, resultó gravemente herido y su muerte se confirmó en un centro asistencial del municipio.

La Policía señaló que Madrid Manjarrez registraba al menos cinco anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar.

Es importante señalar que en reciente entrevista con EL HERALDO, el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico, se refirió a la actual situación de violencia por la que atraviesan poblaciones del Departamento que históricamente han sido consideradas como pacíficas.

En el caso del Sabanagrande, lugar donde sucedió el reciente doble homicidio, habló inicialmente de las denuncias del alcalde, Darwin Rosales, quien pidió apoyo al Gobierno nacional luego de ser blanco de amenazas de muerte y presuntas extorsiones.

“Ha recibido (Rosales) algunos mensajes intimidatorios a su celular, y ya se está trabajando con el Gaula de la Policía, con nuestros equipos de investigación, para poder determinar y tener exactitud sobre lo que está sucediendo”, expresó.

Sobre los casos de homicidio, el comandante Sánchez los atribuyó a “organizaciones delincuenciales que quieren tomar el control y el poder del tráfico local de estupefacientes. Eso ha llevado a que esa vendetta y ese querer copar territorios nos genere violencia, pero estamos adelantando investigaciones estructurales de policía judicial e inteligencia que van en buen término, con la participación de la Fiscalía”.