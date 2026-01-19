La muerte de un ciudadano mexicano es materia de investigación en Barranquilla, luego de que fuera hallado sin vida tras caer desde el noveno piso de un edificio en el norte de la ciudad.

El hecho se registró hacia las 3:00 de la madrugada del pasado domingo 18 de enero, en el conjunto residencial Brisas del Parque, ubicado en el barrio Paraíso.

La víctima fue identificada como Alejandro Silva Castañeda, de 31 años, quien, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, se encontraba alojado en un apartamento del noveno piso, desde donde habría caído al vacío.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que se adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Se conoció que Silva Castañeda había ingresado a Colombia el pasado 13 de enero y estaba hospedado junto a su pareja.

Trascendió,además, que tenía previsto contraer matrimonio el próximo 24 de enero.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizan los procedimientos correspondientes.