Sobre las 5:20 de la tarde de este viernes 12 de diciembre una mujer fue víctima de un atentado a bala del que salió herida en hechos ocurridos en el municipio de Sabanalarga, al sur del departamento del Atlántico.

Lea también: El temible mensaje de alias Naín antes de la muerte del joven señalado del homicidio de niña hallada en un saco en Mingueo

De acuerdo con información de la Policía del Atlántico, la víctima se encontraba en el barrio Primero de Mayo del municipio atlanticense cuando un sujeto se le acerca y le dispara causándole una lesión, y posteriormente se da a la huida.

La víctima, una mujer de 38 años, fue auxiliada y trasladada hasta el hospital de Sabanalarga, en donde recibió atención médica.

Unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables, precisó la Policía.

Lea también: Buscan a joven estudiante de Medicina de la Uninorte que desapareció en estación de servicio

De momento la mujer aún no ha sido identificada.

Menor murió ahogada en arroyo de Juan de Acosta

El municipio de Juan de Acosta, en el Atlántico, se encuentra consternado por el fallecimiento de una menor de edad tras ahogarse en un arroyo ubicado en zona rural de la población este 12 de diciembre.

La niña, de tan solo 9 años, tomaba un baño junto a su hermana de 12 cuando por “un descuido” empezaron a ahogarse, según información preliminar de las autoridades.

Lea también: ¿Quién es alias Naín, el ‘narcoinfluencer’ que habría ordenado la muerte del adolescente vinculado al caso de la niña en Mingueo?

Otros niños que se encontraban en el arroyo, ubicado en la trocha Sarmiento, en el corregimiento de San José de Saco, dieron aviso a un adulto quien en su intento solo puso sacar consciente a una de las menores y la otra tardo un poco más en encontrarla y auxiliarla.

Momentos después es trasladada a las instalaciones del hospital municipal de Juan de Acosta donde el médico en turno manifiesta que la menor de 9 años ingresó sin signos vitales. Su deceso se produjo sobre las 3:00 de la tarde de este viernes.

Las autoridades identificaron a la niña como Yaslin Isabel Guzmán Arteta. Todo apunta a que los niños no se encontraban bajo supervisión de un adulto responsable.