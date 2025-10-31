A eso de las 10:47 de la mañana de este viernes, los habitantes del municipio de Puerto Colombia reportaron a las autoridades sobre el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida.

El descubrimiento se realizó en la vía Sabanilla-Salgar, donde los uniformados confirmaron la presencia del cadáver luego de haberse trasladado hasta el sitio antes descrito por los moradores de la zona.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre tendido a un costado de la vía, sin signos vitales y con un charco de sangre ya seco. Observando un poco más de cerca, estos se percataron que registraba una herida de bala a la altura del pómulo.

Según los habitantes del sector, estos manifestaron no haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el área.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del hoy occiso. Asimismo, adelantan una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.