La Alcaldía de Soledad permanece en alerta tras la misteriosa desaparición de un joven que, en medio de la torrencial tormenta que arreció sobre el municipio durante la noche del pasado lunes 20 de octubre, se lanzó al arroyo El Salao en el sector del barrio Terranova primera etapa.

Por medio de un video que circula a través de las redes sociales, se observa como el joven mira pensativo la fuerte corriente y, de un momento a otro, se lanza al violento caudal, mismo que lo atrapa con fuerza y lo arrastra.

Minutos antes de la tragedia, Fanny Garavito, de 65 años de edad y residente de Terranova, reveló a EL HERALDO que, aquella noche, había intentado convencer al joven llamándolo desde la puerta de su casa para que no cruzara, tras observarlo acercarse a la orilla.

“Él estaba ahí, mirando cómo cruzar para el otro extremo de la calle, y yo dije: ‘Ay, Dios mío, ese muchacho se va a tirar’. Entonces lo llamé: ‘¡Papa, ven acá!’ Y él me hizo caso, llegó hasta la reja y hablamos”, narró.

Según su testimonio, el joven, quien hasta el momento se desconoce su identidad y paradero, le dijo que estaba “viendo a ver si pasaba”, pero Garavito trató de hacerlo entrar en razón, mencionándole que era muy riesgoso y que podía quedar atrapado por la corriente.

“Le dije que por ahí no podía pasar, que ese arroyo era muy fuerte y peligroso…Que mejor se fuera por la Murillo, que caminara un poquito más, porque por ahí era más seguro”, recordó.

Inicialmente, la mujer pensó que el joven había atendido el consejo ya que se había alejado. Sin embargo, este hizo caso omiso y, de un momento a otro, se lanzó hacia la fuerte corriente hasta perderse las caudalosas aguas.

“Yo confié en que él iba a coger la Murillo, no pensé que se iba a quedar ahí pensando otra vez en tirarse, pero eso fue lo que hizo”, lamentó.

De acuerdo con su descripción, el joven era “moreno, alto, alto”, de unos 20 años de edad. “Tenía el cabello crespo con trencitas, un tatuaje aquí y otro del otro lado…Llevaba una bolsita de crispetas en la mano y el pantalón era largo”, detalló.

“Empezamos a orar”

Mercedes González, otra de las vecinas que también fue testigo de la desesperante situación, contó a esta casa editorial que, al percatarse de las supuestas intenciones del joven se puso a orar.

“Siempre estoy pendiente del arroyo porque cuando se crece se pasa para acá y se inunda todo esto…Yo estaba mirando y vi al muchacho, entonces le dije a mi hijo: ‘Papi, ese muchacho se quiere como tirar, porque se está metiendo por ahí y puede hacerlo por la mitad o por acá’”, contó González en diálogo con EL HERALDO.

Mientras el joven permanecía en la orilla, Mercedes y sus vecinos comenzaron a rezar. “La vecina me dijo: ‘Ay, asómese, el muchacho se va a ahogar’. Y yo dije: ‘Vamos a orar’. Y empezamos a orar, y a orar, y a orar…”, narró con la voz entrecortada.

Desde otra casa cercana, una vecina identificada como Fanny también se percató del peligro y trató de intervenir. “Yo vi que la hermana Fanny allá abajo le decía: ‘Niño, cuídate, ven, vente, ven’. Ella lo llamó varias veces”, explicó.

Minutos después, el desenlace fue inevitable. “Escuché cuando dijeron ‘¡Ay, se tiró!’. Y yo grité: ‘Ay, Dios mío bendito, el muchacho’. Fue muy doloroso”, lamentó.

Inicio de la búsqueda

Luego de que la alcaldía municipal confirmara la noticia sobre la desaparición del muchacho, cuya identidad y paradero se desconoce hasta el momento, el coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre, Alexis Rodríguez, informó a EL HERALDO que iniciarían las búsquedas para rescatar el cuerpo.

“Hemos destinado a la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (PONALSAR), Cuerpo de Bomberos de Soledad y la Defensa Civil para que hagan un peinado en varios sectores del municipio donde potencialmente podría estar el cuerpo”, expresó Rodríguez.

No obstante, el coordinador manifestó que: “El cuerpo podría estar en el caño de Soledad, que está ubicado en el barrio Siete de Agosto, que es donde la mayoría de las veces acaban los cuerpos”, explicó.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre el hallazgo del cuerpo de la víctima.