Dos sujetos que portaban buzos y se movilizaban en una motocicleta fueron los autores de un asalto registrado en la mañana de este sábado 18 de octubre en una tienda D1 del barrio El Concorde del municipio de Malambo.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió a las 7:20 a. m., en la carrera 25 con calle 25. Según el testimonio de los empleados y clientes, un sujeto que vestía suéter blanco y gorra negra ingresó al establecimiento y amenazó al administrador simulando portar un arma de fuego, aunque nunca la exhibió.

El presunto delincuente logró hurtar el dinero de la caja registradora, con al menos 200 mil pesos, y huyó del lugar con rumbo desconocido. En la parte externa de la tienda estaba su cómplice.

A través de videos de cámaras de seguridad tratan de identificar a los dos sujetos, a quienes relacionan con otros casos de hurto en la zona.