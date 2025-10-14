En la mañana de este 14 de octubre, en un operativo de la Policía Metropolitana, en coordinación con agentes del Gaula, fueron capturados ocho presuntos integrantes de los grupos delincuenciales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, durante diligencias simultáneas desarrolladas en Soledad y la capital del Atlántico.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios Las Gaviotas, Nuevo Milenio, Urbanización Terranova, Las Gardenias y El Bosque, donde los uniformados lograron sorprender a los sospechosos señalados de extorsionar a comerciantes, distribuir estupefacientes y amedrentar con armas de fuego a la comunidad.

Según el informe de las autoridades, cuatro de los capturados, conocidos con los alias de ‘Robert’, ‘Soldado’, ‘Yuri’ y ‘Lucho’, harían parte de la estructura delincuencial ‘Los Pepes’.

Las investigaciones apuntan a que estos sujetos realizaban cobros extorsivos a administradores de moteles y residencias en el sector de Muvdi, además de dedicarse a la venta y distribución de drogas.

Alias ‘Robert’ presenta anotación judicial por homicidio culposo, mientras que ‘Lucho’ registra antecedentes por lesiones personales.

Con su captura, la Policía afirma haber debilitado una de las estructuras más activas de ‘Los Pepes’ en el suroccidente de la ciudad.

Otro de los procedimientos realizados en el barrio Las Gardenias, fueron capturados ‘Fabito’ y ‘Chuky’, presuntos miembros del grupo Los Costeños. Ambos tienen once anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto, lesiones y daño en bien ajeno.

De acuerdo con las investigaciones, se encargaban de entregar panfletos extorsivos, cobrar dinero a comerciantes y realizar disparos contra locales en los barrios Los Pinos y Buena Esperanza.

La ofensiva también se extendió hasta el barrio El Bosque, donde fueron detenidos ‘Junior’ y ‘Stuart’, señalados de extorsionar a través de panfletos y ataques con arma de fuego. Entre sus acciones recientes se destaca un atentado contra un establecimiento en el barrio Las Malvinas.

“Estos resultados evidencian la efectividad de nuestras investigaciones y operativos coordinados, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y la protección de la vida de los ciudadanos en Barranquilla y el área metropolitana”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza.

Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad delictiva a través de la Línea Contra el Crimen (3178965523) o la línea de emergencias 123, reiterando que la colaboración ciudadana es fundamental para continuar debilitando a estas estructuras.