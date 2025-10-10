En horas de la tarde de este viernes 10 de octubre fue hallado el cuerpo sin vida de un joven que registraba múltiples heridas de bala.

Leer más: “Fredy era una persona muy trabajadora y servicial”: así recuerdan al adulto mayor asesinado en Puerta Dorada

El cadáver fue encontrado en zona rural del municipio de Sabanalarga, a la altura de una trocha conocida como antiguo relleno sanitario que conecta la cabecera municipal con varias parcelas del sector.

EL HERALDO conoció que la víctima fue identificada por las autoridades como Yeimer de Jesús Peña Gutiérrez, de 23 años de edad, quien residía en el barrio Evaristo Sourdis de Sabanalarga.

Según los testigos, a eso de las 2:30 p. m., un grupo de personas que caminaba por la zona se percató del cuerpo sin vida de la víctima, por lo que alertaron a los oficiales sobre el macabro hallazgo.

Al llegar, los uniformados se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver, revelando que el joven presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego, principalmente en la cabeza.

Asimismo, esta casa editorial conoció que el occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte, tráfico y fabricación estupefacientes en el año 2019; y porte ilegal de arma de fuego en el año 2020.

La Policía del Atlántico informó que el comandante de la estación de Sabanalarga estación en coordinación con SIJIN y SIPOL adelantan labores de campo con el fin de dar con la captura de los responsables.