La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este viernes 3 de octubre un ataque armado en el barrio Pinar del Río, en el que murieron tres personas. El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la institución, entregó detalles del hecho y pidió colaboración a la ciudadanía para identificar a los responsables.

El brigadier general Urrego calificó como “un lamentable hecho” el ataque perpetrado dentro de una barbería en el sector de Juan Mina. Explicó que, según las primeras informaciones, dos hombres en motocicleta irrumpieron en el lugar y dispararon contra quienes se encontraban allí.

“La Policía Nacional se permite informar el lamentable hecho donde mueren al interior de una barbería del barrio Pinar del Río, de la ciudad de Barranquilla, dos personas. Una más herida fue trasladada al centro asistencial, pero en el trayecto llega sin signos vitales al centro hospitalario”, señaló el comandante.

El oficial indicó que se adelantan actividades investigativas para establecer qué estructura criminal estaría detrás del ataque y dar con el paradero de los sicarios.

En su pronunciamiento, el brigadier general Urrego recordó que la ciudadanía puede aportar información clave de manera confidencial.

“Queremos informar a toda la ciudadanía que se encuentra habilitada la línea contra el crimen en la Metropolitana de Barranquilla y en el Departamento del Atlántico. Cualquier llamada, cualquier mensaje de WhatsApp al número 317-896-5523”, puntualizó.

La Policía resaltó que la colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en las investigaciones y frenar la violencia en la ciudad.

Los hechos en Pinar del Río

De acuerdo con el informe preliminar, el ataque ocurrió hacia las 4:20 de la tarde en la diagonal 141 con transversal 33-17. Las víctimas se encontraban en un segundo piso cuando fueron abordadas por los sicarios.

El parrillero ingresó al local y abrió fuego sin mediar palabra. Dos personas fallecieron en el sitio, mientras que una tercera murió al ser trasladada al centro asistencial Paso El Pueblito.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Villegas Ramírez, de 31 años; José Robles Rocha, de 24; y Alejandro Osorio Piñeres, también de 24.

La Policía Metropolitana reforzó los operativos de patrullaje en la zona y reiteró su compromiso con la seguridad de los habitantes de Pinar del Río y barrios vecinos.

El brigadier general Urrego insistió en que cualquier información sobre los autores del ataque puede ser comunicada de forma anónima a la línea contra el crimen. La institución aseguró que cada aporte ciudadano será valorado para fortalecer las investigaciones en curso.