Detectives de la Policía Metropolitana de Barranquilla están tras la pista de información sobre el aparente caso de violencia intrafamiliar que se registró en la madrugada de este miércoles 10 de septiembre en un conjunto residencial de Soledad llamado Puerto Armónica, lugar desde el que se reportó la caída de una mujer desde el cuarto piso de una de las torres.

Un reporte policial señala que pasada las 3:00 de la madrugada se alertó sobre un incidente en la torre 13 del complejo habitacional, luego de que se escucharan gritos y un posible llamado de auxilio de Johana Alexandra Baca Echeverría, de 34 años de edad, la mujer que habría sido víctima del supuesto ataque y víctima de la caída desde la altura.

Vecinos informaron a las autoridades que, en medio de la confusión y por la hora, solo notaron cuando la mujer se encontraba tendida en el piso de la primera planta del edificio, ensangrentada y agonizante. Junto a ella se acercó un niño, posiblemente su hijo, quien habría sido testigo de la supuesta confrontación entre su madre y la pareja de esta.

La Policía comunicó que la mujer fue auxiliada por una ambulancia e inicialmente fue llevada hasta la EPS Salud Total de la calle 30, pero hoy estaría en una clínica de mayor complejidad de Barranquilla debido a las fracturas en ambos brazos y otros traumas en el cuerpo.

La investigación de las autoridades se centra en determinar si en el apartamento donde se registró el hecho hubo un ataque a golpes y con uso de elementos cortopunzantes. Además, se recopila información sobre la caída al vacío de la víctima.

Esto último tras la versión de vecinos que señalan que esta pudo haberse lanzado al ver que su vida estaba en riesgo.