En desarrollo de la toma masiva liderada por el general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Seccional de Tránsito y Transporte adelantó acciones operativas que permitieron este sábado 16 de agosto la captura de seis presuntos delincuentes por diferentes delitos.

Entre los resultados se destacan tres personas capturadas por fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, partes o munición, una persona capturada por uso de documento falso, otra por fraude a resolución judicial o administrativa y finalmente una persona capturada por fraude a resolución judicial.

Durante los procedimientos también se logró la incautación de cinco cartuchos calibre 5.56 y dos botellas con gasolina, las cuales, según las primeras indagaciones, iban a ser utilizadas para atacar establecimientos comerciales del suroriente de Barranquilla con fines extorsivos.

Estos resultados hacen parte del trabajo estratégico de la Policía Metropolitana de Barranquilla para contrarrestar fenómenos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana en toda el área metropolitana.

La Policía Nacional de Colombia reitera su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de la comunidad, e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso o situación delictiva a través de las líneas 123 de la Policía Nacional, 165 del Gaula y la línea contra el crimen 3178965523.