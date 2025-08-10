En la tarde de este sábado 9 de agosto se registró un nuevo hecho de violencia en el municipio de Polonuevo. A la ESE Centro de Salud local ingresó sin signos vitales Yesid Torres Torres, de 41 años de edad y de oficio mototaxista, quien fue atacado a tiros mientras esperaba que amainara la lluvia en un estadero de la calle 3 con carrera 3, en el sector de La Victoria.

Testigos señalaron que Torres, residente en una finca de la vereda El Romeral, fue sorprendido por un sicario que le propinó múltiples disparos. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero fueron infructuosas, confirmando su fallecimiento.

El cuerpo presentaba tres impactos de bala: uno en la región occipital y otros dos en el torso. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles y dar con los responsables de este homicidio.