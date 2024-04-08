La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de un hombre que habría participado en un homicidio ocurrido en el municipio de Soledad el pasado 14 de enero, en el cual perdió la vida una persona de 49 años en el barrio Primero de Mayo, sector Las Placas.

La detención del sujeto identificado con el alias de ‘Pakistán’, de 39 años, se registró en el barrio Hipódromo, en Soledad, mediante una orden de judicial.

Alias Pakistán presenta 12 anotaciones judiciales: 02 por homicidio, 07 por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 01 por hurto calificado, 01 por hurto agravado y 01 más por violencia Intrafamiliar.

El crimen

Hacia las 5:50 de la mañana del pasado domingo 14 de enero fue asesinado en su lugar de residencia Esteban Castillo Barón, de 49 años de edad y conocido con el alias del ‘Negro Esteban’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que un criminal llegó a esa hora a la casa, localizada en el sector de Las Placas, en Primero de Mayo, tocó la puerta y, al notar que Castillo Barón fue quien se levantó para abrir, le disparó en repetidas ocasiones cuando este estuvo de frente.

Allegados de la víctima, despiertos por las detonaciones, manifestaron a los uniformados que atendieron el caso que esta fue impactada en tres oportunidades.

Sobre Castillo Barón se dijo que se dedicaba a la albañilería, pero la Policía Metropolitana tenía información de que este, al parecer, rendía cuentas a Dionisio Frías Castilla, alias Gordo 40.