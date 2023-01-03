La camioneta de alta gama que le fue robada al exconcejal de Soledad, Jhonny Pulgar, hace más de una semana en el norte de Barranquilla, fue recuperada este lunes 2 de enero por la Policía del Atántico en una cabaña ubicada en el municipio de Juan de Acosta.

El mismo ex funcionario público dio detalles del hecho, asegurando que la camioneta ya tenía varias modificaciones, como en la barra de cambio, luces y farolas.

Pulgar indicó que el hallazgo se produjo gracias a GPS, pero que ya la camioneta tenía placas nuevas, además de lucir rayada, con la silla del conductor nueva y con algunos golpes.