Ya falta poco para que se acabe Mercurio retrógrado, y por eso este miércoles siente una energía de pausa mental y emocional.
Esta etapa trae consigo pequeños retrasos, cambios de planes y momentos de confusión. Es un momento perfecto para bajar la velocidad, escuchar más, pensar antes de actuar y revisar cuidadosamente lo que esté organizando o firmando.
Aunque puede sentirse un poco caótico, esta energía también abre espacio para corregir, aclarar ideas y reencontrarte contigo mismo. Le daremos los números de la suerte para este miércoles 26 de noviembre.
Aries
La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Buen día para resolver pendientes.
Números de la suerte: 3 – 18 – 29
Tauro
Te sentirás más tranquilo y con los pies en la tierra. Buenas noticias sobre dinero o estabilidad.
Números de la suerte: 6 – 20 – 41
Géminis
Día movido, lleno de mensajes, llamadas y oportunidades inesperadas.
Números de la suerte: 5 – 14 – 32
Cáncer
Tu intuición está muy fuerte hoy. Ideal para tomar decisiones emocionales o familiares.
Números de la suerte: 2 – 16 – 34
Leo
Brillarás sin esfuerzo. Una conversación importante fluye a tu favor.
Números de la suerte: 1 – 19 – 37
Virgo
Productividad alta. Te organizas mejor y logras algo que te tenía estresado.
Números de la suerte: 9 – 23 – 35
Libra
Día armonioso. Te sentirás creativo, sociable y con ganas de hacer algo bonito.
Números de la suerte: 7 – 15 – 42
Escorpio
Algo que te preocupaba se aclara. La energía te favorece en temas de dinero o trabajo.
Números de la suerte: 11 – 24 – 39
Sagitario
Día con buen ánimo y movimiento. Tu optimismo abre puertas.
Números de la suerte: 4 – 13 – 30
Capricornio
Te enfocas y avanzas. Hoy tienes claridad para tomar decisiones prácticas.
Números de la suerte: 8 – 17 – 26
Acuario
Inspiración alta. Ideas nuevas, creatividad y una sorpresa positiva en el día.
Números de la suerte: 10 – 21 – 44
Piscis
Sensibilidad y empatía elevadas. Te llega apoyo o una señal importante.
Números de la suerte: 12 – 27 – 33