Ya falta poco para que se acabe Mercurio retrógrado, y por eso este miércoles siente una energía de pausa mental y emocional.

Esta etapa trae consigo pequeños retrasos, cambios de planes y momentos de confusión. Es un momento perfecto para bajar la velocidad, escuchar más, pensar antes de actuar y revisar cuidadosamente lo que esté organizando o firmando.

Aunque puede sentirse un poco caótico, esta energía también abre espacio para corregir, aclarar ideas y reencontrarte contigo mismo. Le daremos los números de la suerte para este miércoles 26 de noviembre.

Aries

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Buen día para resolver pendientes.

Números de la suerte: 3 – 18 – 29

Tauro

Te sentirás más tranquilo y con los pies en la tierra. Buenas noticias sobre dinero o estabilidad.

Números de la suerte: 6 – 20 – 41

Géminis

Día movido, lleno de mensajes, llamadas y oportunidades inesperadas.

Números de la suerte: 5 – 14 – 32

Cáncer

Tu intuición está muy fuerte hoy. Ideal para tomar decisiones emocionales o familiares.

Números de la suerte: 2 – 16 – 34

Leo

Brillarás sin esfuerzo. Una conversación importante fluye a tu favor.

Números de la suerte: 1 – 19 – 37

Virgo

Productividad alta. Te organizas mejor y logras algo que te tenía estresado.

Números de la suerte: 9 – 23 – 35

Libra

Día armonioso. Te sentirás creativo, sociable y con ganas de hacer algo bonito.

Números de la suerte: 7 – 15 – 42

Escorpio

Algo que te preocupaba se aclara. La energía te favorece en temas de dinero o trabajo.

Números de la suerte: 11 – 24 – 39

Sagitario

Día con buen ánimo y movimiento. Tu optimismo abre puertas.

Números de la suerte: 4 – 13 – 30

Capricornio

Te enfocas y avanzas. Hoy tienes claridad para tomar decisiones prácticas.

Números de la suerte: 8 – 17 – 26

Acuario

Inspiración alta. Ideas nuevas, creatividad y una sorpresa positiva en el día.

Números de la suerte: 10 – 21 – 44

Piscis

Sensibilidad y empatía elevadas. Te llega apoyo o una señal importante.

Números de la suerte: 12 – 27 – 33