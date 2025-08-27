La voz de Walter Mercado resonó durante décadas en la televisión de América Latina, convirtiéndose en sinónimo de astrología. Su figura se transformó en un faro de positividad y fe para millones de personas. Aunque ya no está físicamente, su legado como astrólogo y vidente persiste en la memoria colectiva.

Tras su partida, el interés por sus predicciones no ha disminuido; por el contrario, ha tomado una nueva dimensión, ahora con su sobrina al mando quien su su gran aprendiz.

Los números de la suerte, un elemento central en sus predicciones, cobran especial relevancia. Walter Mercado siempre enfatizó que estos dígitos no eran meros números, sino llaves energéticas que podían abrir puertas a la prosperidad, el amor y la salud.

Ahora, en un mundo que sigue lidiando con desafíos y cambios constantes, sus números de la suerte se convierten en un código secreto para descifrar lo que los astros tienen reservado para cada uno de nosotros.

Giorgio Viera/EFE Ahora es su sobrina la que sigue con el legado del conocido astrólogo.

Lo que dicen los astros y sus números de la suerte

Aries

Unir negocios y placer, lo que generalmente es una mala idea, le dará resultado. Aprovéchelo al máximo. A un familiar le será difícil entenderle.

Números de suerte: 2, 10, 6.

Tauro

Ese sentimiento de frustración por algo que no puede terminar no tiene razón ser. Al final del día se sorprenderá de cuanto ha logrado.

Números de suerte: 30, 14, 8.

Géminis

Su forma de manejar su dinero será algo errático. Irá desde el gasto extravagante hasta la avaricia total. Un familiar le hará volver a la senda correcta.

Números de suerte: 17, 45, 33.

Cáncer

En realidad no se sentirá cómodo estando en el centro de la escena. Sin embargo los demás buscarán su liderazgo. Su in-tuición le guiará.

Números de suerte: 9, 21, 48.

Leo

Día muy favorable para los asuntos laborales. No habría grandes posibilidades en lo social esta noche. Momento para el amor. Estarán de acuerdo.

Números de suerte: 18, 4, 29.

Virgo

No tendrá tolerancia para el papeleo burocrático. Afortunada mente podrá dejarlo a un lado y seguir con su trabajo. Juicio agudo en relación a dinero.

Números de suerte: 22, 1, 16.

Libra

Podrá lograr acuerdos fácilmente. Pero, como siempre será prudente leer bien todo antes de firmar. Por la noche le atraerán las recreaciones.

Números de suerte: 39, 5, 12.

Escorpión

No será día favorable para salir o hacer vida social, aunque recibir invitados a la noche será una buena idea. Gran percepción pero tendencia al descuido.

Números de suerte: 7, 13, 5.

Sagitario

Unir negocios y placer será una gran idea. Responsabilidades en relación a su pareja. Trate de no quedarse en la superficie de las cosas.

Números de suerte: 40, 21, 3.

Capricornio

Deberá dejar de preocuparse. Si no lo hace, la tensión podría afectar su organismo. Noche especial para planear régimen de comida y ejercicios.

Números de suerte: 42, 5, 15.

Acuario

Cualquier progreso que haga tendrá lugar por la mañana. Más tarde, confusiones y malentendidos serán posibles. Acti vi da des sociales alegran la noche.

Números de suerte: 33, 8, 27.

Piscis

Será buen momento para retomar cierta tarea y hasta para pedir ayuda para terminarla. Al finalizar se sentirá orgulloso de su trabajo. Se lo merece.

Números de suerte: 50, 3, 11.