Los fans de Pedro Pascal siempre indican que el actor es muy discreto con su vida personal.

Sin embargo, Pascal ha estado en tendencia toda esta semana en las redes sociales, pues fue captado compartiendo gestos de evidente cercanía con el director creativo argentino Rafael Olarra, con quien habría iniciado una relación recientemente.

Las fotografías, publicadas por el portal TMZ, muestran a ambos caminando por Beverly Hills con total naturalidad. En una de las escenas más comentadas, el actor rodea la cintura de Olarra y le besa el hombro, un gesto que fue interpretado por muchos como confirmación de algo más que una amistad.

No es la primera vez que se les ve juntos porque días antes, la pareja había sido vista en Nueva York disfrutando de caminatas por el Lower East Side, cenas en restaurantes frecuentados por celebridades y una salida al cine.

¿Quién es Rafael Olarra?

Rafael Olarra tiene una trayectoria consolidada en el ámbito creativo. Nacido en Argentina, ha desarrollado proyectos entre Buenos Aires, Nueva York y Los Ángeles, trabajando en dirección creativa, construcción de marca y propuestas vinculadas al arte y la moda.

Personas de su entorno lo describen como reservado y con una fuerte sensibilidad artística, cualidades que coinciden con el perfil íntimo y familiar que siempre ha proyectado Pascal.

Por su parte, Pascal está con The Last of Us y el éxito sostenido de The Mandalorian, el actor chileno se consolidó como uno de los rostros más solicitados de la industria.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas. No obstante, las redes sociales se han llenado de mensajes de respaldo hacia el actor.