Carlos Vargas, uno de los presentadores más reconocidos del programa La Red, compartió recientemente un emotivo recuerdo sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Vargas recordó la muerte de su abuela Alicia Osorio de Moreno, ocurrida en 2016. En una entrevista concedida a Vibra FM, el vallecaucano habló sobre el tema.

Según relató, el fallecimiento de su abuela ocurrió en un momento inesperado, justo cuando le estaban haciendo la manicura en su casa.

“Cuando la señora me dice: ‘ay, doña Alicia murió’, yo volteo, veo la cara de mi abuelita y sí, se veía desencajada, relajó la boca. Sentí esa sensación de conexión, como de miedo, de pesar... y me pregunto cómo funciona eso”, recordó.

En medio de la conversación bromeó diciendo que, a pesar del dolor, “el francés quedó espectacular”, en alusión al diseño de uñas que le hacían en ese momento. Incluso agregó entre risas que sus uñas lucían “divinas” durante el funeral.

Ese mismo año, el presentador le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales, donde destacó la personalidad de su abuela: una mujer coqueta, preocupada por su apariencia y con una energía entrañable.

“Siempre viví enamorado de su pelo blanco, de sus arruguitas, de sus manitas, de sus vestidos conservadores y llenos de color. Verla maquillarse era fabuloso (…) al final me decía: ‘¿sí quedé bien maquillada?, ¿el colorete no me quedó muy encendido?’ Ay cosita linda mi viejita… eso me enternecía y me hacía abrazarla y cogerla a picos”, escribió.