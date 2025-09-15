El reconocido periodista Carlos Vargas, uno de los conductores del programa de entretenimiento ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’, confesó algunos momentos incómodos que vivió en su época escolar para ocultar su orientación sexual.

En una reciente entrevista en el programa ‘Impresentables’, de la emisora ‘Los40′, el presentador de 46 años contó que por miedo a que sus compañeros de colegio se enteraran de que es homosexual, fingía atracción por mujeres.

Específicamente, Carlos Vargas recordó que se besaba con una amiga, solamente para que nadie sospechara de su orientación sexual, pues era un secreto que ni siquiera se había atrevido a contarlo a su mejor amigo.

El presentador dijo que en aquel momento de su infancia y adolescencia en Cartago, Valle del Cauca, municipio de donde es oriundo, sentía miedo por la reacción que podrían tener las personas que lo rodeaban si llegaban a saber su atracción por los hombres.

“A mí me tocó besarme con una mujer en el colegio. Mi mejor amigo no sabía, pero uno mantiene en el clóset porque no sabe cómo lo iba a recibir la gente. Yo tenía una amiga y me la chupeteaba, pero no sentía nada, yo sentía que no podía pasar al otro nivel y no pasaba más allá del beso”, confesó Carlos Vargas en ‘Impresentables’.

Ante las preguntas de los conductores del programa radial, Carlos Vargas detalló que no ha experimentado una cercanía con mujeres que supere el beso.

“Nunca he estado sexualmente con una mujer, pero yo he dicho que si hay una nena que me mueva el piso, le haría. Pero no ha habido ninguna. Aunque muchas me parecen guapas”, sostuvo.

Carlos Vargas reveló que su expareja le fue infiel con una mujer

Hace varios meses Carlos Vargas reveló que sufrió una infidelidad de su expareja y fue un proceso muy doloroso al enterarse.

Según contó, su expareja siempre le hacía creer que era un hombre fiel, comprometido y correcto. Sin embargo, tras el fin de la relación, se enteró de que no era así.

Todo comenzó cuando el vínculo entre ellos empezó a enfriarse poco a poco, hasta que un día Carlos recibió sus pertenencias en una caja, acompañadas de una carta escrita a mano.

Su ex se la escribió asegurándole que debía marcharse por motivos laborales y personales, y le agradecía por el tiempo compartido. Durante un año, Carlos aceptó esa explicación como la razón real de la ruptura.

Sin embargo, el verdadero motivo se lo dijo un amigo del colegio. A través de fotos y comentarios, descubrió que su ex había estado viviendo una doble vida.

“Él me dice: ‘Mi mujer me está pidiendo que le diga algo a usted, pero a mí me da a jartera por los chismes’ (...) En ese momento pedí pruebas, como buen periodista, y me muestran unas fotos en las que él estaba abrazando a la mujer, que estaba embarazada, durante su baby shower. Pues resulta que, cuando estaba saliendo conmigo, en el camino conoce a una mujer y la deja embarazada”, relató Carlos Vargas.