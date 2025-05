Los seguidores de Shakira se han impresionado con el nuevo éxito de sus dos hijos Milan y Sasha, llamado ‘The one’.

El sencillo es una colaboración con la cantante Mila V. y otros músicos infantiles. ‘The one’ es un tema muy jocoso; tiene en la batería y en el cajón a Milan, y a Sasha como cantante. Además, es producido por la fundación Let it Beat Academy, de los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra.

YouTube Milan, hijo de Shakira, debuta en la música

Los pequeños formaron esta banda y el tema The One es parte de su nuevo álbum, que forma parte del programa Next Generation of Artists, que tiene como objetivo impulsar las carreras musicales de jóvenes de entre los 10 y 20 años.

La canción fue presentada en Miami en una reunión organizada por la fundación en la que estuvo Shakira, a quien se vio aplaudiendo emocionada a sus hijos mientras se presentaban.

YouTube Sasha, hijo de Shakira como cantante.

Los cibernautas pueden encontrar The One en YouTube, donde ya tiene más de 360.000 visualizaciones y más de 2.300 comentarios. Y es que los hijos del el exfutbolista Gerard Piqué mostraron sus dotes artísticos en el tema Acróstico que cantan con su madre, en el disco ‘Las mujeres ya no lloran’.

Así celebró Shakira el Día de las Madres

Asimismo, la barranquillera publicó un emotivo video con sus hijos en su perfil de Instagram con el motivo del Día de las Madres.

En el clip audiovisual se ve cantando junto a ellos, All of Me, de John Legend. “Esta canción es para todas las madres que dan todo por ellos”, dijo.

Shakira es recordada por siempre buscar lo mejor para sus hijos, pues durante su separación con Piqué prefirió mudarse a Miami y no quedarse en Barcelona.

“Me establecí en Barcelona para darles una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar”, señaló en un mensaje de Instagram.

Instagram @sha Shakira con su hijo Milan.

En ese momento también indicó: “Tengo cambios en mi vida como figura pública y es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad”.