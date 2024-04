‘The People v. O.J. Simpson’, la serie que retrata el juicio al exjugador

La vida de O.J Simpson estuvo plagada de diferentes momentos y escándalos. Uno de ellos, quizá el más sonado, fue el denominado el 'juicio del siglo' por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo, Ron Goldman, en el que salió absuelto en 1995.

Relacionado: O.J. Simpson, la estrella de la NFL que protagonizó el ‘juicio del siglo’

Leer también: Murió O.J. Simpson, ex estrella de la NFL señalado de asesinar a su exesposa

Luego de una tumultuosa separación de su esposa Nicole, mañana del 13 de junio de 1994, su vida cambió cuando se descubrieron los cuerpos de ésta y su amigo Ron Goldman, ambos habían sido apuñalados.

Cuatro días después el exdeportista, fallecido este miércoles, protagonizó una escena que tuvo impacto mundial cuando a bordo de su camioneta Ford Bronco blanca fue perseguido a baja velocidad por la policía de Los Angeles en una secuencia que fue seguida a través de los noticieros por miles de personas.

Y aunque fue absuelto en 1995 todo su caso mediático, esa ya conocida persecución por la policía de Los Ángeles y todos los detalles son narrados en la primera temporada de la serie de antología original de FX Networks ‘American Crime Story’.

Esa primera temporada, denominada ‘The People v. O.J. Simpson’ y estrenada en 2016 cuenta a lo largo de 10 capítulos lo que fue ese caso y sus repercusiones mediáticas.

Dirigida por el reconocido Ryan Murphy, la serie, que actualmente está disponible en la plataforma de streaming Star+, cuenta con un elenco de lujo entre los que destacan el ganador del Óscar Cuba Gooding Jr., quien le da vida a O.J. Simpson.

Además, el talento de actores lo complementan John Travolta, Sarah Paulson, David Schwimmer, Kennet Choi y más.

De interés: Ataque a cuchillo en Francia: una persona muerta y otra herida de gravedad

“’The People v. O.J. Simpson: American Crime Story’ es una serie limitada que te lleva dentro del juicio de O.J. Simpson con una mirada fascinante a los equipos legales que luchan por condenar o absolver al legendario jugador de fútbol de un doble homicidio. Basada en el libro "The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson" de Jeffrey Toobin, explora los caóticos negocios y maniobras detrás de escena en ambos lados del tribunal, y cómo una combinación de exceso de confianza de la fiscalía, astucia de la defensa y la historia del LAPD con la comunidad afroamericana de la ciudad le dio al jurado lo que necesitaba: duda razonable”, explica la producción.