La Liendra contó cómo conoció a Karol G y James Rodríguez en fiesta privada

“Cuando yo llegué, miro para un lado y pillo que está James Rodríguez en un palquito. Cruzamos miradas, yo le hago así (saludo con brazos abiertos) y me dice que vaya. Yo voy, lo saludo, estamos como 5 minutos y me dice: “¿se va a quedar aquí o le pega la novia?”, contó en medio de risas.

“Me quedé un momentico y me fui, porque sí era verdad, me pegaba la novia. No la podía dejar sola, pero fue ‘cool’”, finalizó.

El ‘influencer’ no dio detalles de en qué fecha ocurrió esa fiesta, pero se mostró emocionado por la experiencia que tuvo con James y Karol.