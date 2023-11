El cantante ‘Luifer’ Cuello contó cuál ha sido su peor error

Esta separación habría ocurrido en la parte más importante de su carrera mientras se encontraba disfrutando del éxito de ‘A chillar a otra parte’, una canción que hace parte del álbum Echao pa’ lante’ que tuvo gran acogida entre los amantes del vallenato.

“Cuando yo estaba enfermo de la garganta me decía que le bajara dos tonos y eso creo que les aportó a todas esas situaciones que se vivieron en ese momento porque no debió pasar, por lo menos no debió pasar en pleno ‘A chillar a otra parte’”, explicó el artista.