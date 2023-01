Presentadoras de ‘Día a Día’ bailaron al ritmo de ‘Music Sessions #53’

A través de un video que circula en redes sociales se aprecia a las presentadoras del programa divirtiéndose mientras ejecutan los pasos.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliquеs. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”, es el fragmento de la canción que fue escogido para realizar el challenge.