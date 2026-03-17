El héroe de ‘Campeón Gabacho’, la nueva película del mexicano Jonás Cuarón (‘Desierto’, ‘Chupa’), que se estrena este martes en el festival South By Southwest (SXSW), en Austin (Texas), es un boxeador que se hace famoso por recibir golpes.

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Recién llegado a Nueva York, después de una travesía por la frontera sur de EE.UU., Liborio (Juan Daniel García Treviño), un joven mexicano, se enfrenta con la discriminación, la falta de oportunidades y la crudeza del ‘sueño americano’.

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En ese camino, encuentra en el boxeo, y en el director de un albergue para menores migrantes, personaje interpretado por Rubén Blades, una guía e inspiración para no quedarse en suelo, volver al ring, y devolver un par de puños.

El filme, el tercero dirigido por el hijo del también cineasta Alfonso Cuarón, está basado en una novela de la mexicana Aura Xilonen, publicada en 2015 y cuenta con una banda sonara con canciones de artistas de diferentes rincones de Latinoamérica, como Rawayana, Grupo Frontera y Aráncangel.

La historia de Liborio, relata el director en entrevista con EFE, busca contar la experiencia de la migración desde una perspectiva “más humana y personal”.

¿Cómo surgió la decisión de adaptar esta novela?

Leí la novela hace varios años y me inspiró muchísimo. Aura la escribió cuando tenía solo 18 años e inventó su propio lenguaje, que llama “inglañol”, una mezcla de inglés, español y palabras inventadas. Me gustó mucho lo lírico y musical que es, pero también lo humano de los personajes y lo divertido de la novela.

Me inspiró a hacer con el lenguaje cinematográfico lo mismo que ella hizo con el lenguaje escrito, y generar algo nuevo. Y también me gustó mucho cómo abordaba el tema de la migración desde un lado muy humano, que es algo que a mí siempre me ha interesado.

¿Qué imagen de la migración y del migrante presenta esta película?

Creo que en el fondo la historia de Liborio es muy universal. Es la historia de un adolescente que está tratando de definirse a sí mismo, y lo hace no a través de lo que la otra gente dice de él, sino del lugar que encuentra en su comunidad.

Me gusta mucho que habla de la migración desde una perspectiva muy humana y personal: estás literalmente dentro de su cabeza, te enseña toda esa dimensión humana del migrante. Y también me gustó que al final la idea de la comunidad se vuelve muy importante. Liborio descubre que tiene una comunidad que lo apoya, que él pertenece a ella. Eso se me hace algo muy inspirador.

El boxeo es central en la trama, pero con una vuelta de tuerca: Liborio es famoso por recibir golpes, no por darlos.

Exacto, es una película de boxing muy peculiar porque nuestro héroe se vuelve viral porque es muy bueno recibiendo golpes, y la gente lo empieza a buscar por eso. Para mí eso volvía al personaje muy universal, porque también hablaba muy directamente de lo que es el migrante. Ese momento donde Liborio recibe el golpe pero se vuelve a levantar habla mucho de su resiliencia. Me interesó mucho ese arco: un personaje que, encontrando una comunidad, se da cuenta de que tiene la fuerza de ella para seguir adelante.

¿Cómo entró Rubén Blades a la producción?

Ya que empezaron a plasmarse los personajes en el guión, Rubén Blades era una opción muy obvia. Era muy importante en la adaptación que se hablara de una Latinoamérica más extensa, que no fuera solo una comunidad mexicana. Hay actores de Panamá con Rubén, hay chicanos, Cheech Marín está en la película, hay personajes dominicanos. Trabajar con Rubén fue un gran privilegio, siempre he sido fan de él.

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¿Cambia el significado de la película el contexto político actual en Estados Unidos?

Esta película la empecé a desarrollar hace varios años y desde que leí la novela ya era bastante relevante; solo se ha vuelto, por desgracia, más relevante. Pero algo que a mí me emociona es que la película habla de todo esto desde un punto de vista lleno de amor y corazón, desde la idea de la comunidad. Creo que esa es la manera de abordar estas temáticas ahora. Y también traté constantemente de mostrar la riqueza que tiene la comunidad migrante en Estados Unidos y lo mucho que aporta.