El sector de la aviación mundial atraviesa una encrucijada: una demanda de pasajeros sin precedentes coincide con una escalada histórica en el precio del combustible para aviones, el segundo mayor gasto de la industria después de los costes laborales.

El pasado martes 17 de marzo, los máximos ejecutivos de las tres grandes aerolíneas estadounidenses —United Airlines, Delta Air Lines y American Airlines— confirmaron que el encarecimiento del queroseno podría restar unos 400 millones de dólares a las ganancias de cada compañía durante el primer trimestre del año.

Los precios del petróleo crudo Brent, referencia del mercado energético global, se dispararon hasta cerca de los 100 dólares por barril tras las operaciones militares lanzadas por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. El ataque provocó represalias contra instalaciones petroleras en varios países del Golfo y afectó gravemente al estrecho de Ormuz, ruta marítima por la que transita aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de petróleo y gas.

En ese contexto, el precio del combustible de aviación ha registrado un alza del 40 %, un golpe directo a las finanzas de las aerolíneas en un momento en que la demanda de viajes alcanza cifras históricas.

Precios del combustible de avión amenazan ganancias de United, Delta y American Airlines

Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, reveló que las primeras diez semanas de 2026 registraron el mayor número de reservas en la historia de la aerolínea, impulsadas por una demanda que calificó de “extraordinaria”. Sin embargo, el encarecimiento del carburante obligó a United a recortar su capacidad de vuelos en aproximadamente un 1 % durante mayo y junio, eliminando principalmente horarios menos populares como vuelos nocturnos y de entre semana.

Por su parte, Ed Bastian, director ejecutivo de Delta Air Lines, señaló que la venta de billetes fue “muy positiva” durante todo el trimestre, especialmente desde el inicio de la temporada de viajes de primavera. Según Bastian, ocho de los diez días con mayores ingresos en la historia de Delta se produjeron en este periodo. La aerolínea elevó su previsión de ingresos para el primer trimestre —estimándolos entre 15.000 y 15.300 millones de dólares —, aunque mantuvo sin cambios su previsión de beneficios.

Delta también reportó un crecimiento generalizado en su mercado doméstico, mientras que la demanda en Europa ha disminuido ligeramente desde el inicio del conflicto. Los ingresos procedentes de Europa representan menos del 20 % de sus ingresos totales en vuelos transatlánticos.

En cuanto a American Airlines, la compañía revisó al alza su previsión de crecimiento de ingresos a más del 10 %, frente al rango anterior del 7-10 %, pero advirtió que las ganancias por acción podrían quedar por debajo de lo estimado. Además del combustible, American sumó gastos adicionales por unos 200 millones de dólares debido a cancelaciones causadas por el mal tiempo.

Acciones de aerolíneas suben pese al impacto del alza en costos operativos

A pesar de la presión sobre los márgenes, los inversionistas respondieron con optimismo. En la sesión bursátil del 17 de marzo, las acciones de Delta subieron un 6,6 %, las de American un 3,5 % y las de United un 3,2 %.

Según un representante de Delta, el sector está reaccionando con rapidez a las fluctuaciones de precios del combustible, y algunas aerolíneas ya han comenzado a trasladar parte del aumento a las tarifas aéreas.

SAS cancelará más de 1.000 vuelos en abril por el aumento del combustible de avión

El impacto no se limita a Estados Unidos. Scandinavian Airlines (SAS), que representa a Dinamarca, Suecia y Noruega, anunció que cancelará al menos 1.000 vuelos en abril debido a la subida del precio del carburante.

Anko van der Werff, director ejecutivo de SAS, afirmó que los precios del combustible para aviación se duplicaron en tan solo 10 días, un golpe severo para la compañía a pesar de sus esfuerzos por mitigar el impacto. SAS fue una de las primeras aerolíneas en anunciar aumentos de tarifas para compensar la escalada.

La aerolínea también canceló algunos vuelos en marzo —la mayoría en rutas nacionales dentro de Noruega— y advirtió que, tras las vacaciones de Semana Santa, cuando el tráfico suele reducirse, el número de cancelaciones podría aumentar. No obstante, SAS precisó que la cifra de 1.000 vuelos es relativamente baja frente a los aproximadamente 800 vuelos que opera a diario.

Crisis del combustible aéreo obliga a aerolíneas globales a subir tarifas y ajustar rutas

La crisis del combustible tiene alcance mundial. Compañías como Air France-KLM, Cathay Pacific, Air India y Qantas también han incrementado sus tarifas para reflejar el alza de los precios del queroseno y han suspendido temporalmente algunas rutas hacia Oriente Medio por motivos de seguridad.

SAS, por su parte, declaró que está implementando medidas para mejorar su capacidad de respuesta ante las fluctuaciones de los precios globales del combustible, en medio de la compleja situación que persiste en la región.

Los expertos del sector advierten que, si los precios se mantienen elevados, las aerolíneas se enfrentarán a un dilema: absorber los costos y sacrificar márgenes de beneficio, o trasladarlos a los pasajeros con el riesgo de enfriar una demanda de viajes que, hasta ahora, se ha mostrado extraordinariamente resiliente.