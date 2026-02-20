La banda sueca Arch Enemy inició un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de To The Last Breath, su primer sencillo tras el ciclo discográfico de Blood Dynasty.

Woody aparece calvo en el tráiler de Toy Story 5 y se vuelve viral en redes sociales

Wagner Moura: Si ‘El agente secreto’ gana algún Óscar, en Brasil habrá “¡carnaval!”

Silvestre Dangond y Manuel Turizo presentan su esperada colaboración ‘El pacto’

La canción es la primera grabación oficial que incluye a la nueva vocalista Lauren Hart, conocida por su paso por Once Human.

El guitarrista y fundador Michael Amott destacó la importancia de esta incorporación para la banda.

“Conectar con Lauren ha sido un paso significativo. Su voz y profesionalismo aportan un nivel de excelencia excepcional”, afirmó el músico.

Musicalmente, el sencillo mantiene la intensidad característica de Arch Enemy, con riffs contundentes y una lírica centrada en la confrontación y la resistencia. Según Amott, la canción aborda la idea de desenmascarar engaños y enfrentar la realidad sin posibilidad de retroceso.

El lanzamiento llega tras semanas de especulación en la comunidad metalera. Algunos fanáticos creyeron que Angela Gossow regresaría como vocalista, luego de la salida de Alissa White-Gluz.

Las teorías surgieron a partir de un video teaser publicado en redes sociales, en el que aparecía una figura misteriosa sosteniendo una antorcha junto al enigmático mensaje “2026”.