El actor estadounidense Quinton Aaron, recordado por su papel protagónico en la película The Blind Side, fue ingresado de urgencia a un centro médico por graves complicaciones de salud.

Horóscopo de este jueves 29 de enero: predicciones para los 12 signos del zodiaco, según Mhoni Vidente

Ken cumple 65 años y Mattel sorprende al revelar su identidad completa

‘Sirât’, el viaje por el desierto nominado al Óscar

De acuerdo con información entregada por personas cercanas a su entorno, el intérprete permanece bajo estricta supervisión médica luego de sufrir un accidente en su vivienda que derivó en múltiples afectaciones físicas y una compleja condición clínica.

Ante el alto costo del tratamiento, los familiares del actor iniciaron una campaña solidaria con el fin de recaudar recursos que permitan cubrir los gastos hospitalarios. A través de plataformas digitales, han hecho un llamado a seguidores y admiradores para brindar respaldo en este momento crítico.

Quinton Aaron actor de "Un sueño posible", atraviesa un momento crítico. 😞

El intérprete de 41 años permanece ingresado en un hospital de Atlanta tras sufrir una caída en su domicilio. Su estado se agravó por una infección grave y continúa bajo soporte vital.🩺



Según fuentes… pic.twitter.com/a7XPag4jPF — EXA TV (@exatv) January 29, 2026

La representante de Aaron informó que el artista recibe atención especializada y se encuentra acompañado permanentemente. Además, pidió comprensión y respeto por la intimidad familiar mientras avanzan en su proceso de recuperación.

Quinton Aaron nació en Nueva York en 1984 y comenzó su carrera con pequeñas participaciones en producciones independientes. Su reconocimiento internacional llegó en 2009, cuando protagonizó el drama deportivo The Blind Side, actuación que lo posicionó como una de las figuras emergentes de Hollywood.

KEEP HIM IN YOUR THOUGHTS 🙏 Quinton Aaron, the actor who brought gentle giant Michael Oher to life in the movie "The Blind Side," is now on life support at an Atlanta hospital. https://t.co/4yz1AwQHVE pic.twitter.com/OMjcilcEPR — 10 Tampa Bay News (@10TampaBay) January 27, 2026

Desde entonces, ha participado en diversas series y películas. Seguidores, colegas y fanáticos del cine han expresado su solidaridad a través de redes sociales, enviando mensajes de ánimo y apoyo al actor y a su familia en este momento difícil.