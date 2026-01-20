Los rumores parecen ser ciertos. La información que circula en redes sociales desde el año pasado sobre una posible separación entre Karol G y Feid es real, según reveló el portal especializado en farándula TMZ.

“Fuentes cercanas a ambos artistas informaron a TMZ que las superestrellas de la música latina terminaron discretamente su relación hace unos meses, en medio de especulaciones”, se lee en un artículo publicado este lunes 19 de enero en el portal estadounidense.

De acuerdo a la información, los dos continúan siendo amigos y el fin del noviazgo habría sido en mutuo acuerdo y de forma amistosa. No se conoce aún la fecha exacta de la ruptura, pero los mismos fanáticos de los artistas antioqueños han advertido que sería desde hace unos cuatro meses.

La relación entre los reguetoneros se empezó a ver desde el 2021, cuando colaboraron en el tema ‘Friki’ y se presentaron en una gira de conciertos en Estados Unidos. Karol G confirmó en una entrevista la relación en el 2023.

Se convirtieron en una de las parejas de artistas latinos más seguidas, apareciendo en galas de premiaciones, siendo vistos en varias ciudades cuando estaban de viajes y en otros sitios públicos.

TMZ explicó que se comunicó con los representantes de ambos artistas pero no obtuvo respuesta.