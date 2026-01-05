Los Critics Choice Awards se realizaron el pasado domingo 4 de enero, y volvieron a consolidarse como uno de los eventos más influyentes de la industria audiovisual.

Estos galardones, otorgados por críticos y periodistas especializados en cine y televisión, destacan cada año a las producciones y actuaciones que marcaron la temporada en la gran pantalla, la televisión tradicional y las plataformas de streaming.

La ceremonia se realizó en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, y reunió a figuras reconocidas del entretenimiento internacional. Actores, directores y productores desfilaron por el escenario y la alfombra roja en una noche que sirvió como antesala clave de los premios más esperados de Hollywood.

Congratulations to "The Secret Agent," winner of the Critics Choice Award for Best Foreign Language Film.#criticschoice #criticschoiceawards #TheSecretAgent pic.twitter.com/k8tWrOBf1d — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 5, 2026

Las producciones premiadas reflejaron una combinación de narrativas innovadoras, diversidad de voces y propuestas artísticas que lograron sobresalir en un mercado cada vez más competitivo.

Estos premios suelen ser importantes porque suelen funcionar como un termómetro anticipado de lo que podría ocurrir en entregas posteriores como los Globos de Oro y los Premios Oscar.

Lista completa de los ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Mejor Película: One Battle After Another

Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)

Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)

Mejor actor de reparto: Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)

Mejor actor/actriz joven: Miles Caton – Sinners (Warner Bros)

Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor diseño de Producción: Frankenstein

Mejor Montaje: F1

Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)

Mejor maquillaje y cabello: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)

Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)

Mejor película animada: KPop Demon Hunters(Netflix)

Mejor comedia: The Naked Gun (Paramount)

Mejor película extranjera: The Secret Agent (Neon)

Mejor canción: “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)

Mejor guion Original: Ryan Coogler- Sinners

Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor Director de casting o ensamble: Francine Maisler- Sinners

Mejor Programa de entrevistas: Jimmy Kimmel Live!

Mejor Fotografía: Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor Especial de Comedia: SNL50: The Anniversary Special