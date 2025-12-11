La eliminación de Yudisa y Lucho dejó un ambiente triste tanto en la casa Alpha como en los televidentes.

El regreso más oscuro y personal de Benoit Blanc

Accionistas de Warner Bros. prevén una “guerra de ofertas” por la compañía, según WSJ

Manuela Gómez llega a ‘La casa de los famosos Colombia’ como la primera participante elegida por el Jefe

Igualmente, el pasado miércoles comenzó oficialmente la fase final del programa con una prueba que definió el rumbo de esta temporada.

Sobre la salida de Julio, Zambrano se refirió que: “Cuando a uno se le sube el ego, se destruye uno mismo”. Esto porque el exparticipante fue el de la idea de enchalecar a todo el equipo contrario.

Luego, siguió el juego y Andrea Serna reveló la dinámica del último Desafío de Capitanes, una jornada que puso a prueba la estrategia, el equilibrio y la unión de cada equipo.

Andrea explicó que una pareja tenía que representar a su casa, y si ambos lograban ganar sus respectivas rondas, podrían quedarse con hasta 450 millones de pesos, el dinero acumulado por todos a lo largo del juego.

El Desafío Siglo XXI: dos participantes abandonaron la competencia en el capítulo 108

Si la ganadora en la prueba femenina no coincide con la pareja del hombre ganador, ella bloqueará la entrega del dinero y además asegurará la continuidad de su casa en la competencia.

Caracol Televisión Capitanes del grupo Neos

Primero compitieron los hombres y el capitán que ganó pudo escoger primero su equipo. Luego llegó la prueba femenina, donde se definió si una pareja se lleva todo o si una casa evita que el premio salga de las arcas del juego.

Además, ambos debieron armar columnas con fichas extraídas de baúles, sosteniéndolas en equilibrio sobre una mesa inestable mientras retrocedían con cuerdas hasta una tarima.

Caracol Televisión Kevyn ganó la primera prueba de capitanes en el Desafío Siglo XXI

La competencia arrancó en el box amarillo, con los capitanes vistiendo chalecos de cadena. El circuito incluyó escalar una pared de troncos, arrastre bajo por malla de cuerdas, paso sobre troncos y cruce por malla metálica y obstáculos de tubos.

Durante el recorrido, Kevyn tomó ventaja, obligando a los capitanes de Alpha y Gamma a unirse temporalmente para superar un obstáculo juntos. Finalmente, los tres llegaron a la última parte de la prueba prácticamente al mismo tiempo.

Pero Kevyn ganó y por ahora, la casa Neos continúa liderando, y la capitana que gane será la encargada de formar el segundo equipo para la siguiente etapa.