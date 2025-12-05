El futbolista colombiano Edwin Cardona celebró por todo lo alto los 15 años de su hija María Ángel, quien tuvo una fiesta soñada en una elegante hacienda.

La celebración fue tendencia porque estuvo cargada de detalles y una impresionante producción.

María Ángel lució un vestido lila de hombros descubiertos, ajustado en la parte superior y holgado en la falda, con detalles brillantes que resaltaban bajo la iluminación del lugar. Para completar el look, llevó una corona grande, acorde con la temática de cuento de hadas.

Por su parte, Edwin Cardona también se robó miradas con un esmoquin negro clásico, mientras que su hijo menor optó por una versión más moderna con blazer púrpura. Carolina Castaño, madre de la cumpleañera, eligió un vestido verde militar brillante, de un solo hombro.

Asimismo, Ana María, la hija mayor del futbolista, lució un vestido rojo con abertura lateral y detalle en el cuello.

Instagram e.cardona10 Edwin Cardona celebró por todo lo alto los 15 años de su hija María Ángel

Luego de la celebración, María Ángel compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo a sus padres por cumplir su sueño.

“Gracias papás por hacer de mi día soñado y siempre sentirme amada y agradecida por cada cosa que hacen por mí, me siento muy orgullosa de decir que ustedes son mis papás y me siento muy afortunada de ustedes saben que los amo con toda mi alma y estaré para ustedes en cada momento”, dijo.