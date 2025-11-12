La reconocida cantante surcoreana Hyuna protagonizó un angustiante momento durante el Waterbomb Macao 2025, luego de desmayarse repentinamente mientras estaba en un concierto.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo la artista, de 33 años, cae al suelo mientras bailaba, lo que generó pánico entre el público.

Sus bailarines reaccionaron de inmediato para auxiliarla, y poco después, personal de seguridad la retiró del escenario cargándola en brazos.

Horas más tarde, la intérprete recurrió a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores y disculparse por no haber podido terminar su actuación. “Quería ofrecerles un gran show, pero no recuerdo nada de lo que ocurrió. Me siento muy apenada con quienes fueron a verme”, escribió Hyuna.

“Gracias por acompañarme desde que era joven. Estoy bien, por favor no se preocupen por mí”. Y es que el episodio se produjo pocos días después de que Hyuna revelara que había perdido cerca de 10 kilos en tan solo un mes, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

En redes sociales, la cantante compartió una fotografía en la que mostraba un peso de 49 kilogramos y explicó que su meta era “cambiar el primer dígito” tras los rumores sobre un posible aumento de peso o embarazo.

No es la primera vez que Hyuna enfrenta problemas de salud. En 2020, la artista reveló que padece síncope vasovagal, una condición que provoca desmayos por descensos bruscos de la presión arterial o el ritmo cardíaco. El estrés, la falta de sueño o las dietas restrictivas pueden ser detonantes de este tipo de episodios.

😯🎤 La famosa estrella de K-Pop Hyuna se desmaya en pleno concierto y no recuerda nada: el impactante vídeo



👉Su estado generó preocupación entre los fans, especialmente después de que en octubre revelara haber perdido 10 kilos en tan solo un mes pic.twitter.com/mkIDXKnTyX — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 11, 2025

En entrevistas pasadas, Hyuna confesó que en su juventud llegó a alimentarse con una sola pieza de kimbap al día para mantener su figura, lo que la llevó a desmayarse hasta 12 veces en un mes.

¿Quién es HyunA?

Nacida en junio de 1992, Kim Hyun-ah es una de las figuras más influyentes del K-pop. Debutó a los 15 años con el grupo Wonder Girls, y más tarde alcanzó fama internacional con 4Minute y como solista.

Su tema “Bubble Pop!” la convirtió en la primera solista femenina surcoreana en superar los 100 millones de reproducciones en YouTube, y también participó en el icónico video “Gangnam Style” de Psy.

¿Qué es el síncope vasovagal, enfermedad que padece Hyuna?

El síncope vasovagal es el tipo más común de desmayo, y ocurre cuando el cuerpo tiene una reacción exagerada del sistema nervioso ante ciertos estímulos, lo que provoca una bajada repentina de la presión arterial y del ritmo cardíaco.

Como resultado, disminuye el flujo de sangre al cerebro y la persona pierde el conocimiento por unos segundos o minutos.