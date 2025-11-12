Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, sorprendió a los televidentes en el pasado capitulo con que Neos, el nuevo equipo del reality de Caracol Televisión, ya hace parte oficialmente de la competencia.

A través de una llamada, Serna confirmó que, debido a que Valentina y Rata aún no habían llegado a Tobia, los integrantes de Neos ingresaban oficialmente a la ciudadela.

Asimismo, Serna también anunció que el premio para el ganador del Desafío 2025 se duplicará, pasando de $1.200 millones a $2.400 millones, la cifra más alta en la historia del concurso.

El equipo Neos está liderado por dos ganadores de ediciones anteriores: Kevyn que fue campeón 2024 y Valkyria campeona 2022, quienes tuvieron la misión de recorrer el país para reclutar a seis nuevos participantes.

Después de una travesía desde Cartagena hasta Tobia, Cundinamarca sin dinero y bajo duras reglas, lograron su objetivo y presentaron al grupo que ahora se enfrentará a los demás equipos de la ciudadela.

Ellos son los integrantes de Neos del Desafío Siglo XXI

Pedro, boxeador de San Basilio de Palenque, primer representante de su comunidad en el reality.

Sofía, concejal de Planeta Rica, Córdoba, reconocida por su carácter firme y liderazgo social.

Lina, comerciante y deportista de Caucasia, Antioquia, amante del CrossFit y los animales.

Roldán, entrenador fitness de Puerto Berrío que encontró en el deporte la forma de superar la depresión.

Kathe, comerciante de Puerto Boyacá y estudiante, competitiva y amante de los animales.

Cristian, instructor de parkour y gimnasia, cuyo mayor motor es su hija y el sueño compartido con su padre.

Cada uno llega con una historia de esfuerzo, disciplina y superación personal, cualidades que serán puestas a prueba en la nueva fase del reality.

Así quedaron los equipos del Desafío Siglo XXI

Mientras tanto, Rata y Valentina continúan su travesía hacia la ciudadela, intentando llegar antes del anochecer para no quedar fuera de la competencia.

Por su parte, ya se conformó el equipo Gamma y Alpha.