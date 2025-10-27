La Voz Tenor del Vallenato, Iván Villazón, es el segundo artista confirmado en la Lectura del Bando de la reina del carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, que se realizará el 17 de enero del 2026 en el estadio Romelio Martínez.

Así lo confirmó Carnaval de Barranquilla S.A.S. en sus redes oficiales destacando que Iván Villazón, es un ícono del folclor vallenato que tiene un legado musical y pondrá su sabor a estas festividades.

“Vayan armando combo carnavalero que esta celebración se pone cada vez más sabrosa ¿Si o no reina Michelle?”, escribió en Instagram el reconocido cantante.

Iván Villazón, quien celebró el fin de semana su cumpleaños número 66 con el lanzamiento de una colaboración con Willy García, ex integrante del Grupo Niche, titulada ‘Solo me importas tu’ en ritmo de salsa, sigue generando buenas noticias.

En la primera quincena del mes de noviembre Iván Villazón lanzará un segundo feat con Sergio Vargas con la canción ‘Noticia’ en merengue dominicano para prender desde ya la temporada de Fin de Año y Carnaval.

Cabe anotar que la primera agrupación confirmada para amenizar el evento con el que la soberana recibe las llaves de la ciudad y se declara oficialmente el inicio de la temporada carnavalera es Grupo Niche, orquesta insignia de la salsa colombiana que este fin de semana fueron teloneros de los conciertos de Shakira en Cali.