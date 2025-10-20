La cantante y compositora colombo-estadounidense Kali Uchis anunció este lunes que el próximo 18 de febrero de 2026 será su primer concierto en Colombia como parte de su gira internacional ‘The Sincerely Tour’.

El espectáculo se celebrará en el Movistar Arena de Bogotá, ciudad que ya acogió a la artista en el Festival Estéreo Picnic en 2018 y 2023. Por lo tanto, será su “primer gran show en el país que la vio crecer”, según informó su equipo de comunicación.

En esta gira, la vocalista interpretará temas como ‘Telepatía’, ‘Moonlight’ o ‘Igual que un ángel’, a los que sumará otras canciones que hacen parte de su quinto y último álbum, ‘Sincerely’.

“Cantando en inglés y español, logra un diálogo artístico binacional que refleja su identidad colombo-estadounidense”, añade la información.

En febrero, la cantante también tiene previstos conciertos en São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, los días 8, 10, 12, 15, 21, 22 y 25, respectivamente.

Kali Uchis cuenta con más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify y vendió más de 71.000 entradas solo en el concierto de California.

La compositora, que alcanzó el puesto número 2 de la lista Billboard 200 con su último disco, debutó en 2012 con el lanzamiento del mixtape Drunken Babble y desde entonces ha colaborado con cantantes como Steve Lacy, Gorillaz o Tyler, the Creator. En 2024 ganó el premio Billboard a mejor álbum pop latino con ‘Orquídeas’.