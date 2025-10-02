Antonio de la Rúa fue la primera pareja de Shakira conocida a nivel mundial. La relación de la barranquillera con el argentino coincidió con el ascenso vertiginoso que tuvo la cantante en década de los 2.000.

La pareja sostuvieron una relación de más de 10 años. Cuando se separaron, ambos se enfrentaron a un proceso legal, pues el argentino, que también era mánager de la cantante, la acusaba de manejar indebidamente las ganancias. Ese caso se cerró en 2011 por falta de pruebas.

Ahora, 15 años después, parece que existe nuevamente una relación entre ambos. Algunos medios aseguran que incluso se trataría de algo más que una amistad.

A ambos se les ha visto juntos en varios conciertos de la gira mundial de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ de la colombiana. Ya en 2024 fueron vistos cenando en un restaurante de Miami. En ese momento se despertaron sospechas.

Después, las especulaciones siguieron por un concierto en Tijuana, en México, donde Shakira interpretó ‘Día de enero’, una canción que le dedicó a Antonio hace unos 15 años.

Pero ahora, también durante la gira y durante un concierto en el Global Citizen en New York, se hizo viral un video en el que se ve al empresario en el medio del público a la espera del inicio del show de la barranquillera.

Algunos fanáticos aseguraron que durante la presentación de ‘Shaki’ hubo gestos cariñosos de parte de la artista hacia el argentino desde el escenario. La intérprete de ‘Ojos así’ le habría lanzado un beso al empresario.