Recordemos con los artistas terminaron su relación de casi 3 años en marzo de 2021. La Bichota publicó en su cuenta de Instagram un comunicado explicando que ya no estaban juntos.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener que hacerlo ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”, dejando en claro que no fue por infidelidad.

Asimismo, no pasó mucho tiempo para que Anuel se viera sentimentalmente involucrado con ‘Yailin, la más viral’, de la que nació una niña llamada Cattleya.

Actualmente, se encuentra en una relación con Laury Saavedra desde el 2023 y, a principios de 2025, nació su hija, Emmaluna.

Pero, Anuel ha sido señalado por los seguidores de la antioqueña de no poder olvidarla. Lo que quedó en evidencia hace poco durante una presentación que tuvo.

El reguetonero cambió la letra de ‘Corazón roto’ para lanzarle una indirecta a Karol. “Lo rico que te comía, estás con Feid, pero sabes que eres mía. Me monté en el remix porque todavía pensando como los locos que si no es tu cuerpo más ninguno toco”.

Sus palabras dividieron opiniones pues algunos cibernautas indicaron que no olvida a la artista colombiana, mientras que otros manifestaron que lo hace por marketing, para seguir sonando.

Lo cierto es que ‘La Bichota’ se encuentra más feliz que nunca en su relación con Feid. Así lo ha hecho saber en sus redes sociales en las que publica fotos juntos.