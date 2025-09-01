La actriz y guionista Adriana Romero, hija de Judy Henríquez y del director Pepe Romero, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su vida personal.
Lo que muchos estaban esperando era la historia del por qué hace tres años Romero se separó del actor Rodrigo Candamil, con quien estuvo casada por dos décadas y tuvo dos hijas.
La confesión la hizo en entrevista con el programa La Red, donde contó que la pandemia fue un punto de quiebre en su matrimonio.
“Fue una decisión muy difícil porque la familia siempre fue lo más importante. Lo intentamos, pero no pudimos seguir como pareja”, explicó la actriz.
Asimismo, Adriana también reconoció que enfrentó la presión de los rumores en redes sociales, que señalaban la supuesta presencia de una tercera persona. Frente a ello, fue enfática en aclarar que su ruptura no fue por eso.
Además, aclaró que actualmente mnatiene una buena relación con Candamil, basada en el bienestar de sus hijas.