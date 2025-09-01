La actriz y guionista Adriana Romero, hija de Judy Henríquez y del director Pepe Romero, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su vida personal.

Lo que muchos estaban esperando era la historia del por qué hace tres años Romero se separó del actor Rodrigo Candamil, con quien estuvo casada por dos décadas y tuvo dos hijas.

La confesión la hizo en entrevista con el programa La Red, donde contó que la pandemia fue un punto de quiebre en su matrimonio.

💔 La actriz Adriana Romero abre su corazón en #LaRedCaracol: habla de su relación actual con su exesposo por sus dos hijas y revela los verdaderos motivos de su ruptura. 👀✨ https://t.co/zLsOw3rmcd pic.twitter.com/VQCMjUjdTf — Caracol Televisión (@CaracolTV) August 31, 2025

“Fue una decisión muy difícil porque la familia siempre fue lo más importante. Lo intentamos, pero no pudimos seguir como pareja”, explicó la actriz.

Asimismo, Adriana también reconoció que enfrentó la presión de los rumores en redes sociales, que señalaban la supuesta presencia de una tercera persona. Frente a ello, fue enfática en aclarar que su ruptura no fue por eso.

La actriz Adriana Romero habla por primera vez de su separación del actor Rodrigo Candamil y de cómo es hoy la relación con el padre de sus dos hijas. 💔👩‍👧‍👧 pic.twitter.com/6Xd1Rr7KxM — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 31, 2025

Además, aclaró que actualmente mnatiene una buena relación con Candamil, basada en el bienestar de sus hijas.