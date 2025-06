The New York Times, fiel a su tradición musical, ha revelado su selección de los 10 mejores sencillos de 2025 hasta el momento.

Aprenda a cocinar hamburguesas de lenteja, una receta saludable

Karina García se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz en el ring de boxeo de Stream Fighters

Dakota Johnson se cansó de que Chris Martin tardara en fijar una fecha para la boda

La lista, elaborada por sus reconocidos críticos Jon Pareles y Jon Caramanica, no presenta un orden de jerarquía, sino que propone una experiencia auditiva diversa, atravesando géneros como el reggaetón, el rap, el metal progresivo, el afrobeat y la electrónica experimental.

1. Bad Bunny – Baile Inolvidable

Encabezando la lista está Bad Bunny, quien regresa con fuerza en su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’. El sencillo “Baile inolvidable” inicia con un tono melancólico pero rápidamente se transforma en una vibrante salsa moderna, con percusiones clásicas, trompetas y un piano con sabor a jazz. Una pieza que, según Pareles, refleja “la continuidad multigeneracional de la música puertorriqueña”.

2. Drake – Nokia

Luego de su mediática disputa musical con Kendrick Lamar, Drake lanza Some Sexy Songs 4 U junto a PartyNextDoor. El tema “Nokia” destaca por su electro-rap sensual y nostálgico, evocando la estética de su hit “Hotline Bling”. Caramanica la describe como un “encantador lamento moderno, fresco y pegajoso”.

3. B Jack$ & Zeddy Will – Get Jiggy

Desde Nueva Jersey y Queens llega “Get Jiggy”, una explosiva colaboración que mezcla el humor de internet con el espíritu de las fiestas callejeras. Este himno viral de hip-hop bailable combina memes, fiesta y cultura urbana. “Es el maná de las fiestas de barrio del verano”, escribe Caramanica.

4. Obongjayar – Not in Surrender

El afrobeat también se hace presente con el nigeriano radicado en Inglaterra Obongjayar, quien ofrece en “Not in Surrender” una poderosa mezcla de ritmo, emoción y espiritualidad. Sobre una base rítmica viva, el artista canta versos llenos de fuerza como “Solo quiero esto, este aleluya / Por el resto de mi vida”. Para Pareles, la canción es un estallido de “euforia pura”.

5. Sleep Token – Caramel

Con un enfoque teatral y multisensorial, la banda británica Sleep Token presenta “Caramel”, una suite intensa y experimental que fusiona metal progresivo, hip-hop, reggaetón, soul y más. Un tema desconcertante y fascinante, que, según Caramanica, “retumba y asombra por partes iguales”.

6. Stereolab – Melodie Is a Wound

Tras 15 años sin lanzar nuevo material, Stereolab vuelve con fuerza en Instant Holograms on Metal Film. “Melodie Is a Wound” es una meditación musical sobre la desinformación, con una estructura que evoluciona lentamente, desintegrándose y recomponiéndose entre cambios tonales. “Una escalada de ansiedad contenida”, afirma Pareles.

7. Alison Krauss & Union Station – One Ray of Shine

El lado más íntimo de la música aparece con esta pieza country-bluegrass. Alison Krauss, con su voz suave y nostálgica, canta sobre cielos grises y silencios, mientras su banda responde con solos emocionales de guitarra slide y mandolina. Una canción que, según Pareles, destila dolor contenido y belleza sutil.

8. Lana Del Rey – Bluebird

La reina de la melancolía Lana Del Rey presenta “Bluebird”, un tema que mezcla la dulzura del vals con cuerdas clásicas y guitarras acústicas. La letra es oscura, con advertencias de abuso y protección. “Es una alarma que suena como una canción de cuna”, escribe Pareles, destacando el contraste entre forma y contenido.

9. Oklou – Family and Friends

La artista francesa Oklou se adentra en la electrónica emocional con “Family and Friends”, una canción introspectiva sobre el sentido de la vida y las conexiones humanas. La producción es minimalista, casi fantasmal. Para Pareles, “suena completamente aislada, pero con una determinación serena”.

10. Maruja – Look Down On Us

Cierra la lista la banda británica Maruja, con una pieza épica de 10 minutos que mezcla post-punk, industrial, orquestal y más. “Look Down On Us” es una crítica feroz al sistema.