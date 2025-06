Dos de las voces más auténticas de Colombia se unen para lanzar una obra que trasciende lo musical: Nanpa Básico y Camilo presentan “EAVEMARÍA”, una canción que eleva el arte a su forma más pura, fusionando poesía, sensibilidad y espiritualidad.

Con versos que acarician el alma —como “Lo que vale de ti, no lo saben los bancos” de Nanpa y “Contigo yo me imaginé un nosotros” de Camilo— la canción se convierte en un tributo a la belleza interior de la mujer y al amor como fuerza sublime. “EAVEMARÍA” no es solo una canción, es una experiencia sensorial y emocional.

El video, filmado en Miami bajo la dirección de Evaluna, agrega una poderosa capa visual desde la mirada femenina, integrando elementos de las artes plásticas y una estética mística que amplifica la esencia espiritual de la obra. La presencia simbólica de lo femenino refleja lo puro, lo completo y lo eterno.

Este lanzamiento marca un hito en la carrera de Nanpa Básico, quien sigue consolidando su proyección internacional tras éxitos como “Mi Reina”, “Diálogos de Paz”, y “Hasta Aquí Llegué” junto a Beéle —tema que debutó en el Top 100 de Spotify Colombia y alcanzó el #1 en tendencias de YouTube VEVO.

Además, Nanpa se prepara para una de las citas más importantes de su carrera: el ‘Duelo Tour’ en el Movistar Arena de Bogotá, con doble fecha (9 y 10 de agosto) y un primer show ya sold out.

Con “EAVEMARÍA”, Nanpa y Camilo demuestran que el arte puede ser puente, lenguaje y refugio. Esta colaboración no solo une estilos, sino también visiones, emociones y un profundo respeto por lo esencial: el amor en su forma más verdadera.

Camilo encuentra en Barranquilla su lugar feliz

Una voz infantil y llena de ternura rompió el silencio en Puerta de Oro a las 8:10 p.m. el juebes 5 de junio. “Señoras y señores, con ustedes: mi papá, Camilo”, dijo Índigo, la hija del cantante, desde un video que se proyectó en las pantallas gigantes justo antes de que las luces del escenario se encendieran por completo.

Fue el preámbulo perfecto para lo que vino después: aplausos, gritos y emoción que sacudió el recinto. Camilo salió al escenario con su energía característica, vestido con su estilo bohemio, descalzo y una sonrisa de oreja a oreja, y no tardó en conectar con su tribu.

El primer tema en sonar fue Bebé, una de sus canciones más coreadas. Le siguió Aeropuerto, que desató el baile y el coro masivo de los barranquilleros que esperaban con ansias este reencuentro con el artista paisa.

“Buenas noches Barranquilla, buenas noches tribu. Esta noche Barranquilla es nuestro lugar feliz. Gloria a Dios por esta noche”, fueron las primeras palabras del cantante.

El amor, para Camilo, no es solo una inspiración, es su bandera, su revolución. Y en Barranquilla, ante miles de corazones latiendo al ritmo de sus canciones, el artista paisa compartió una de las declaraciones más sentidas de su gira.

“Un testimonio del amor, y es así, y es tanto así que la tribu y yo creemos que amar es nuestra revolución. Todo el mundo me pregunta por qué estoy tan obsesionado con cantarle al amor… No puede ser de otra manera desde el día en que pude ver a los ojos al amor de mi vida”.