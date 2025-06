No hay duda que más allá de los imitadores, en ‘Yo me llamo’, uno de los programas más vistos en Colombia, las protagonistas son las presentadoras: Laura Acuña y Melina Ramírez. Sus ocurrencias y comentarios hacen parte de cada capítulo del reality.

En la edición de este martes 3 de junio, Melina no estuvo en el programa. Los usuarios no demoraron en preguntar en cada publicación por ella.

La encargada de dar la respuesta sobre la ausencia de la también modelo fue su compañera Laura Acuña. Aclaró los rumores que hay sobre una posible salida de Ramírez del programa.

“Estoy pidiendo por los participantes de la noche”, dijo Laura, después de la participación de ‘Yo me llamo Gloria Estefan’, pues apareció con una vela blanca.

Ante la llamativa escena, César Escola le preguntó si era que estaba pidiendo un marido: “No, marido no. Estoy pidiendo por el alma de Melina, pero me dijeron que está bien. Me abandonó. Estoy rezando para que vuelva pronto, César”, respondió Acuña.

“Con el lobo Aurelio… ahora Búfalo va a tener que buscar a Melina”, siguió César la conversación. Laura respondió: “Es que le toca buscarlos a los dos. Melina se fue a buscar al lobo, porque a Búfalo le quedó grande el tema”.

Todo se quedó en broma y ahora toca esperar si para el capítulo de este miércoles aparecerá nuevamente Melina Ramírez, quien es bastante querida entre los televidentes.