No fue la mejor noche para los colombianos en los American Music Awards, que celebran las canciones que son éxito en el mercado americano.

Este año se llevaron a cabo en el nuevo resort de lujo Fontainebleau Las Vegas, con Jennifer López como anfitriona. El californiano Kendrick Lamar llegaba como el más nominado, con 10, seguido seguido de Post Malone, Billie Eilish, Chappell Roan y Shaboozey.

Llamó la atención la apertura del show de JLO, quien hizo alarde de su gran físico con un performance con bailarines.

Entre los momentos más destacados de la noche, estuvo la presentación de Benson Boone, quien intepretó Mystical Magical, el último sencillo de su próximo álbum, American Heart.

También fue bastante aplaudida Gloria Estefan, quien volvió al escenario de los American Music Awards (AMA) después de más de 30 años. Cantó dos de sus grandes éxitos: Rhythm Is Gonna Get You y Conga.

También destacó Gwen Stefani, quien interpretó Hollaback Girl y una canción de su nuevo álbum, Bouquet.

Shakira, la única colombiana ganadora

La barranquillera se llevó el premio de Canción latina favorita por Soltera. Karol G y Feid también estaban nominados, la antioqueña en la misma categoría que ‘Shak’ con “Si antes te hubiera conocido”, mientras que el reguetonero en la categoría de Artista latino masculino favorito, la cual ganó Bad Bunny.

Ganadores

Artista del año - Billie Eilish

Mejor nuevo artista - Gracie Abrams

Álbum del año - Billie Eilish, Hit me hard and soft

Canción del año - Billie Eilish, Birds of a feather

Colaboración del año - Lady Gaga & Bruno Mars, Die with a smile

Canción social del año - Doechii, Anxiety

Tour favorito - Billie Eilish

Video favorito - Lady Gaga & Bruno Mars, Die with a smile

Artista pop masculino favorito - Bruno Mars

Artista pop femenina favorito - Billie Elish

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Becky G

Mejor álbum latino: Bad Bunny DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Mejor canción latina: Soltera, Shakira