Cindy Ávila, conocida en redes sociales y en la industria musical como La Toxi Costeña, está a punto de ingresar al top 5 de finalistas de ‘La casa de los famosos Colombia‘, reality de ‘RCN’ que se acerca a su recta final.

El más reciente eliminado de la competencia fue el actor Camilo Trujillo, el pasado domingo 25 de mayo, quedando en el juego Emiro Navarro, Melissa Gate, La Toxi Costeña, Altafulla, Mateo Varela y La Jesuu.

La Toxi Costeña ha sido una de las participantes más controversiales en las últimas semanas, principalmente por su enemistad con Karina García, quien salió del reality el 11 de mayo. Por cuenta de los múltiples insultos que lanzó contra la paisa, Cindy Ávila ha sido blanco de duras críticas en redes sociales.

Sin embargo, el apoyo de buena parte de la audiencia es innegable, pues ha alcanzado a meterse entre los seis últimos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ gracias al respaldo de sus seguidores a través de votos virtuales.

Esta ha sido una oportunidad ideal para mostrar aspectos de su personalidad que sus seguidores no alcanzan a percibir a través de las fotografías y los videos que ella publica en sus cuentas de redes sociales. En el reality ha podido contar su historia de vida, la cual le ha permitido forjar su carácter y temple.

En días pasados contó cómo fue el momento en que el reconocido cantante cartagenero de champeta Mr. Black escuchó por primera vez su canción ‘Macta llega’, del mismo género musical.

“A mí me invitan a parchar y ahí estaba Yurnais y Mr. Black. Mi amigo me dice: ‘Pon la canción para ver’. Mis cercanos escuchaban la canción y me decían: ‘Esa canción tiene algo. Está buena’. Pero yo saco la canción y no pasó nada. Entonces yo la pongo, incluso ellos la bailan y todo. Mr. Black dice: ‘Eso se va a pegar’, pero yo decía: ‘Eso ya tiene un poco de días y no se ha pegado’. Yo no sabía nada de eso”, recordó.

Con el conocimiento que le han otorgado más de 20 años de carrera musical, Mr. Black ‘predijo’ que ‘Macta llega’ se iba a escuchar en toda la costa Caribe y otras regiones del país.

“Yo recuerdo que él me dijo: ‘Eso se va a pegar’. Inclusive, después un día él mismo me dijo: ‘Yo iba a sacar Catalina antes, es más, cuando yo te vi y escuché esa canción, ya yo tenía Catalina lista, pero yo sabía que eso se iba a pegar’”, contó La Toxi Costeña.

También recordó que la actriz barranquillera Kimberly Reyes fue la primera que publicó un video bailando su canción, lo que ayudó a que más personas conocieran el tema.