El actor Camilo Trujillo es el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos’. El paisa debió decirle adiós a su estadía en el programa tras conseguir el un 8.02, la votación más baja en comparación con la de los otros nominados: Melissa Gate, ‘La Jesuu’ y Mateo Varela.

En esta oportunidad, Melissa Gate consiguió el 55.78%, convirtiéndose en la concursante más votada; en el segundo lugar se ubicó la ‘influencer’ Valentina Ruiz ‘La Jesuu’, quien obtuvo el 27.40%, seguido de Mateo Varela con el 8.80%. Al final de la lista quedó el modelo Camilo Trujillo con un 8.02 %.

Tras su salida, el también modelo y cantante habló sobre su experiencia en el reality y cómo fue su relación con el generador de contenido Emiro, con quien se le vio muy unido. Durante las emociones del concurso, Emiro expresó en muchas oportunidades su admiración y amor por el actor, quien ha trabajado en destacas producciones como ‘La Pola’, ‘Pobre rico’ y ‘Juego limpio’.

A raíz de ello, en muchas oportunidades, los internautas manifestaron que Camilo se habría sentido incomodo por supuestas actitudes de acoso por parte del barranquillero. Ante las especulaciones Trujillo decidió aclarar algunas situaciones.

Durante una entrevista con ‘Infobae Colombia’, Camilo expresó que nunca se sintió acosado por parte de Emiro y que todo lo ocurrido en la casa fue solo un juego de amigos. Además sostuvo que las interacciones con al ‘influencer’ fueron mal interpretadas.

“Nunca me sentí incómodo porque siempre lo tomé como algo bueno, como creando contenido, divirtiéndonos, riéndonos”, dijo. De acuerdo con el actor, Emiro siempre fue respetuoso y que desde un inicio ambos sabían que su relación no iría más allá de una posible amistad.

Canal RCN/Cortesía

“El contenido que él hace en sus redes sociales es así, es molestar a hombres heterosexuales y todo eso. Entonces en la casa lo hacía así. Él empezó molestando mucho con José, al principio se hicieron muy amigos; yo también me fui haciendo amigo de Emiro y empezó también a molestarme a mí y ya, lo vi como una recocha, ¿incomodidad? No. No me gusta hacer sentir mal a nadie”, agregó.

Vale destacar que en la noche de este lunes 26 de mayo, Camilo, en medio de una video llamada con sus excompañeros, le expresó a Emiro palabras de admiración y reiteró que es su “parcero”.

En la entrevista, Trujillo también recalcó su atracción hacia las mujeres. “Él eso lo tenía muy claro. Obviamente, me encantan las mujeres” aseguró.

Además, se refirió a la reacción de Emiro tras su salida de ‘La casa de los famosos’, ya que en las cámaras quedó registrado el mal momento que vivió el generador de contenido al conocer que su gran amigo había abandonado el concurso.

“Me dio pesar, claro que sí, porque yo sé que él me quiere”, sostuvo.

Y añadió: “Yo sé que Emiro y Mateo sintieron obviamente mi salida y les dolió bastante, como me hubiera pasado a mí si uno de los dos de ellos se hubiera ido en algún momento, también me iba a doler porque de verdad tuvimos una amistad sincera y una amistad real”.

Canal RCN/Cortesía

Por su parte, el paisa manifestó que gracias a su participación conoció a quienes serán sus nuevos amigos, especialmente, José, La Liendra, El Negro Salas, Emiro, Mateo y Melissa.

Finalmente, Trujillo indicó que ahora estará totalmente enfocado en su carrera como actor.