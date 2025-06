El actor Camilo Trujillo, exparticipante de la segunda temporada del reality ‘La casa de los famosos Colombia’, se refirió a los comentarios que hizo la presentadora Alejandra Serje, con quien tuvo un noviazgo entre 2013 y 2014, sobre su participación en el programa de ‘RCN’.

En una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram del ‘influencer’ Valentino Lázaro, la bogotana aseguró que Camilo Trujillo en la vida real no era tan calmado como se mostraba en el reality, que finaliza el próximo lunes 9 de junio.

Alejandra Serje sorprendió al hablar de su relación con Camilo, de 'La casa de los famosos'.

Alejandra Serje dijo que, bajo su experiencia como exnovia de Camilo, el actor tiene una personalidad conflictiva, lejos de la tranquilidad que lo caracterizó durante su participación en ‘La casa de los famosos’.

De hecho, Trujillo fue uno de los participantes que menos discusiones protagonizó durante el reality, mostrándose casi siempre sereno.

“Camilo no es así como está siendo allá en el programa, Camilo es súper desparpajado, Camilo es diferente, Camilo es conflictivo, le gusta la pelea, el bullicio. O sea, como que yo digo, él allá quizás sí está muy calmado, pero la gente puede cambiar, yo fui novia de Camilo hace 10 años”, aseguró la presentadora.

Alejandra Serje afirmó que Camilo Trujillo “no controla muy bien sus emociones”.

“Camilo es súper explosivo (...). Es muy tranquilo, pero cuando estalla... Yo sé por qué te lo digo. Entonces, de más que sí, de pronto algo le rebasó la copa y explotó. Siento que él es noble, sí, pero no tanto”, lanzó.

El actor paisa respondió a estos comentarios en una reciente entrevista con el diario ‘El País’ de Cali, diciendo que la personalidad que Alejandra Serje conoció hace más de diez años, cuando fueron novios, ha pasado por distintos procesos que le han permitido madurar y por eso ahora actúa y reacciona de manera diferente.

“Hace 10 años era una persona más inmadura, porque nunca terminamos de madurar. La verdad es que, en esta época, era muy inmaduro y por eso cometí tantos errores”, dijo al citado medio.

Agregó que los errores que cometió hace años le ayudaron a crecer y llevar su vida de otra manera.

“Pienso que todos los errores que cometí y todos los golpes que tuve me ayudaron y me enseñaron a aprender y comprender que la inteligencia emocional es muy importante en todos los aspectos de la vida y en todos los campos y eso fue lo que me ha hecho madurar hasta el día de hoy, entonces por eso yo no me comparo lo que era hace 10 años con lo que soy hoy”, sostuvo.