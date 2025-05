Los seguidores del programa ‘Yo me llamo’ aún no salen del asombro por la renuncia de Luis Adolfo Lecuna Leal, el imitador venezolano del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Durante la emisión del viernes 16 de mayo, el artista dio un paso al costado y tomó la decisión de salir del reality.

Leer más: Así es el imitador de Gilberto Santa Rosa, el competidor que renunció a ‘Yo me llamo’

En esta oportunidad, la decisión no tuvo nada que ver con los jurados Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, ya que el concursante explicó que renunció a la competencia por razones personales.

Luis Adolfo, conocido en el mundo artístico como ‘Chino Lecuna’, agradeció al jurado por el papel que jugaron en su proceso dentro del programa. El mismo día que informó su salida del reality, fue eliminado el imitador de Óscar Agudelo.

Le puede interesar: El ‘Flaco’ Solórzano, el nuevo eliminado en ‘La casa de los famosos’: ¿A quién dejó en la placa de nominados?

“Un saludo por acá muy especial para todos. Acá en este video no me queda más que decirles que me retiro de la competencia… pero, mis circunstancias personales, familiares me llevaron a ello. Al jurado darle las gracias. A Amparo por ser muy meticulosa y estar muy pendiente de mis presentaciones para poderme llevar a ser un mejor artista.”, manifestó Lecuna Leal en un video que fue proyectado durante el programa.

Le agradeció especialmente a César Escola y Rey Ruiz por los consejos que le dieron durante su participación, que le permitieron perfeccionar su imitación de Gilberto Santa Rosa.

No olvide leer: ¿Andrés Calamaro abandonó el escenario durante concierto en Cali? Esto fue lo que pasó

“Al maestro Escola darle las gracias porque estando de jurado me daba alientos y sus comentarios me hicieron irme formando cada vez más. A Rey, me da mucho pesar retirarme de la competencia sin haberte podido estrechar la mano, esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para ser un mejor artista. Gracias a toda la gente de Colombia. Nos vemos”, expresó.

Tras su salida del programa del canal Caracol, el imitador realizó una serie de publicaciones en redes sociales en las que también agradeció a sus compañeros de competencia.

Lea también: Prepare un desayuno diferente: huevos de sartén con tomate y mozzarella

“Mi última presentación en YO ME LLAMO Colombia… dedicada en todo momento que la cante a mi #esposa ….mil bendiciones para todos mis compañeros en la competencia y en su carrera como Artistas… 😉… un hermoso bolero donde mis cualidades como cantante se muestran en su máxima expresión… gracias #colombia #mundo por tanto apoyo!!! camínalo..!!!”, se lee en el post.

En otra publicación escribió: “Mi renuncia sé que le abre una gran brecha en la competencia… les deseo muchos éxitos a mis compañeros…! Yo sigo mi carrera como #elautenticodoble y cumpliendo con mis responsabilidades como todo hombre de familia… no me queda más que darle las gracias a todos #colombia #ecuador #venezuela y el #mundo entero por su incondicional apoyo bendiciones y cosas buenas #caminalo”.

Luego que se confirmara la eliminación del imitador de Gilberto Santa Rosa, decenas de internautas le enviaron mensajes de apoyo y destacaron sus cualidades artísticas, aunque otros cuestionaron las razones de su salida.

“Parecido físico, voz perfecta y demasiado idéntica con el artista, y esa noche brillaste como tal!”; “Ya eres el ganador éxitos es lo que vienen”; “Wao tremenda presentación...muchas felicidades”; “Amigo usted era el ganador. Qué paso ahí? Todo bien con los jurados?”; “Por qué renunciooooooo!!!!”, fueron algunos de los cometarios de los internautas.